Kahramanmaraş'tan Kastamonu'ya 1 tır su yardımı

Kentte dondurma ve tatlı üretimi yapan bir firma tarafından temin edilen 1 tır içme suyu, görevliler tarafından tıra yerleştirilerek ihtiyaç sahipleri için uğurlandı.

Firmanın Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Kanbur, gazetecilere yaptığı açıklamada, sel felaketinin ülkeyi yasa boğduğunu, afetten etkilenenlerin yaralarına merhem olmaya çalıştıklarını söyledi. Sel nedeniyle yakınlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Kanbur, şunları kaydetti:

"Her şeyden önce oradaki kardeşlerimizin acısını burada yaşıyoruz. Onların yanında olduklarımızı bildirmek, onların dertlerine deva olmaya çalışıyoruz. Ülkemizde bir yerde bir olumsuzluk olduğunda bütün Türkiye'deki vatandaşların duyarsız kalmadığının bir ibaresi olarak böyle bir yardımı yapmış oluyoruz. Allah kimseye böyle bir gün yaşatmasın. Yarın bir gün buralarda böyle bir felaket olsa oralardaki kardeşlerimizin bizlere yardım edeceğini bildiğimizden böyle bir yardım kampanyası yaptık. 1 tır su gönderiyoruz. Allah'ım bir daha böyle bir felaket vermesin, Allah'ım Türkiye'mizi korusun."