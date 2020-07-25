Kahramanmaraş tarihi kalesinde çocuklar için resim yapma programı düzenlendi!
“Haydi Çocuklar Kalede Resim Yapıyoruz" programı düzenlendi. Kahramanmaraş kalesinde gerçekleşen etkinlikte, birbirinden güzel resim yapan çocuklar ve velileri keyifli dakikalar yaşadı.
KAHRAMANMARAŞ 25.07.2020, 17:23 25.07.2020, 18:16
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi yaz ayları etkinlikleri kapsamında Tarihi Kahramanmaraş Kalesi’nde programlarına devam ediyor.
KMBB Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı tarafından 8-12 Yaş Grubuna yönelik “Haydi Çocuklar Kalede Resim Yapıyoruz" programı düzenlendi.
Düzenlenen etkinlikte birbirinden güzel resim çizen çocuklar velileri ile keyifli dakikalar yaşadı.
Keyifli bir etkinlik olduğunu ifade eden ressam Sait ışık emeklerinden dolayı büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.
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