Kahramanmaraş, Tarihi Kentler Birliği Toplantısı’na Ev Sahipliği Yaptı

Büyükşehir Belediyesi ve Tarihi Kentler Birliği Başkanı Hayrettin Güngör başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya birlik üyesi belediye başkanları, meclis üyeleri ve ÇEKÜL Vakfı Yönetim Kurulu üyeleri de katıldı.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Toplantıda Tarihi Kentler Birliği encümen ve komisyon üyelerinin seçimi yapıldı. Toplantıda birliğin 2021 mali yılı bütçe kesin hesabı ve faaliyet raporu da görüşülerek oy birliğiyle karara bağlandı.

Tarihi Kentler Birliği Meclis Olağan 1. Toplantısı’nda ‘Müze Özendirme Yarışması Ödülleri’ de sahipleriyle buluştu.

Jüri Özel Ödülleri, El Sanatları ve Zanaat Müzesi, Sanat ve Edebiyat Müzeleri, Yaşam Kültürü Müzeleri, Kent Kültürü Müzeleri, Milli Mücadele Müzesi ve Doğa Tarihi Müzesi kategorilerinin bulunduğu ödül töreninde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’ne Sanat ve Edebiyat alanında ödül verildi.