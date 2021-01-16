Kahramanmaraş Tarım Gross market ziyaretçilerini bekliyor!
Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraki olan Tarım Kredi Birlik A.Ş. market sektöründe hızla büyümeye devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 16.01.2021, 15:35
Tarım Kredi ortak çiftçilerden aldığı ürünleri kendi tesislerinde işleyerek marketler ve kooperatifler aracılığı ile tüketiciye ulaştırıyor.
Bu kapsam da içerisinde bir evin a dan z ye bütün ihtiyaçlarının bulunduğu marketlerden bir tanesi de Kahramanmaraş’ta Tarım Gross Market ismiyle hizmet veriyor.
Tarım kredi marketlerinin içerisindeki her bir ürünün kalite ve fiyat olarak sektörün en iyisi olduğunu belirten Kahramanmaraş Tarım Gross Market İşletmecisi Bayram Ali Börekçi bütün vatandaşları özel indirim ve kampanyalardan faydalanmak için beklediklerini dile getirdi.
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