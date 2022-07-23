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Kahramanmaraş tekstil fabrikasında yangın

Kahramanmaraş’ta tekstil fabrikasında meydana gelen yangın kontrol altına alındı

KAHRAMANMARAŞ 23.07.2022, 16:56
Kahramanmaraş tekstil fabrikasında yangın

Yangın, Türkoğlu ilçesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında meydana geldi

Türkoğlu ilçesinde faaliyet gösteren tekstil fabrikasının tekstilin olduğu depo kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Fabrika görevlilerinin ihbarıyla bölgeye sevk edilen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık bir saat süren çalışmayla yangını diğer bölümlere sıçramadan kontrol altına aldı. Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, tonlarca tekstil malzemesi yanarak kül oldu. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında hasar tespit çalışmalarına başlanılacağı öğrenildi.

Polis ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.

#Tekstil Fabrikası #Kahramanmaraş #Yangın
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