Kahramanmaraş tenis turnuvasında dereceye girenler ödüllendirildi

115 sporcunun 9 klasmanda mücadele ettiği 3. Geleneksel 15 Temmuz Şehitleri Anma Tenis Turnuvası yapılan final müsabakalarının ardından sona erdi.

Tenis İl Temsilcisi Mernuş Ağır, ‘’Turnuvamıza sponsor olan çok kıymetli Ali Beyazbayrak beye, TÜGVA Başkanı Furkan Seyithanoğlu, Yedi Kıta Uluslar Arası Öğrenci Derneği Başkanı Muharrem Dilipak ve UDEF 5. Bölge Başkanı Salahattin Kala’ya katılımları için ayrıca tenis camiasına verdikleri destekler için şükranlarımı sunuyorum.’’ dedi.

Dereceye Giren Sporcular

8 Yaş

1.Emre Görkem

2.Ezgi Su Kara

3. Nevrah Yılboğa

9 Yaş

1.Eymen Ceyhan

2. A. Kaan Cinkara

3.Atakan Kapukaya

12 Yaş

1. Efe Cinkara

2.M. Kaan Çağlar

3. Gökdeniz Güneş

12 Yaş Kızlar

1. Bahar Ertürk

2. M. Reyyan Şener

3. F. Yaren Gönlü

14 Yaş

1. A. Taha Nohutlu

2. Yasin Ağır

3.Taha Emin Debgici

16 Yaş

1. İbrahim Ağır

2. Kerem Tanrıverdi

3. Murat kurt

+17 Erkekler

1. Emre Demirbağ

2. Gökhan Çınarlıdere

3. Reşit Şepşul

+17 Kızlar

1. Sefanur yiğit

2. Melike Tepebaşılı

3. Nida Çiftçioğlu

+45 Erkekler

1. Mehmet Toraman

2. Kemal Canlı

3. Halil Sütyemez oldu.