Kahramanmaraş Ticaret İl Müdürlüğü’nden ‘Kira Desteği’ açıklaması

Kahramanmaraş Ticaret İl Müdürlüğü, şu açıklamalarda bulundu:

Gelir Kaybı Desteği, Kira Desteği’nde başvurular 31.03.2021 Çarşamba günü saat 23.59’a kadar e-Devlet Kapısı (www.turkiye.gov.tr) üzerinden elektronik ortamda alınmaya devam etmektedir.

Bahse konu desteklerden;

-14.12.2020 tarihinden önce vergi mükellefiyetini tesis ettirenler,

-Esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olan vergiden muaf esnaf ve sanatkârlar,

-Faal olan ve ticari kazançları basit usulde tespit edilenler,

-Faal olan ve işletme hesabı esasına veya bilanço esasına göre defter tutanlardan “esas faaliyet konusu” Ticaret Bakanlığımız tarafından desteklenen NACE kodları arasında yer alan esnaf ve sanatkârlar ile gerçek kişi tacirler,

-Kira desteği için işyeri kira olanlar faydalanabilmektedir

Kira desteği sürecinde;

Başvuru sahipleri belirlenen süre içerisinde kira sözleşmesi ve 2020 yılında yapılan kira ödemelerine ilişkin ödeme belgesi gibi kanıtlayıcı belgelerini e-devlet üzerinden elektronik ortamda yükleyeceklerdir. Kiracı, işyeri adresi ve banka hesap numarasını (IBAN) doğru yazmalıdır.

Kira Desteği başvuruları Ticaret İl Müdürlüğü personellerince, Bakanlığımızca belirlenen kurallar çerçevesinde değerlendirilecektir. E-devlet üzerinden giriş yapamayan esnaf ve sanatkârlarımız, gerçek kişi tacirler belgelerini, e-devlet şifrelerini ve adlarına ait İBAN numaralarını getirmeleri halinde Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO), Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkârlar Odalar Birliği (KMESOB), ilçelerimizdeki tüm Esnaf Odaları, ilçelerimizdeki Ticaret ve Sanayi Odaları ve Ticaret İl Müdürlüğü personelleri tarafından kendilerine yardımcı olunacaktır.

Başvuruları olumlu neticelenen esnaf ve sanatkârlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik destek ödemeleri 3 ay süreyle kendilerine ait banka hesap numaralarına (IBAN) yapılacaktır.