Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Zabun'a plaket!

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Meclisi Koronavirüs tedbirleri kapsamında, video konferans aracılığıyla gerçekleştirdikleri meclis toplantısını bu sefer fuaye alanında yaptı.

Üyelerin yoğun bir katılım sağladığı Meclis toplantısında sosyal mesafe kurallarına azami derecede riayet edildi.

Toplantıda birinci dönem oda başkanı olan Serdar Zabun’a ve dondurma sertifikası alan esnaflara plaketleri takdim edildi.

Zabun, burada yaptığı açıklamada hep birlikte Kahramanmaraş için çalıştıklarının altını çizdi.