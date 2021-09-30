Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Eylül ayı 33.Meclis toplantısı yapıldı

Toplantıda, KMTSO Meclis Başkanı M. Hanefi Öksüz, Meclis gündemini okuyarak oylanması gereken hususları Meclis üyelerinin onayına sundu.

Daha sonra bir açıklama yapan Başkan Öksüz şehirde önemli çalışmaların gerçekleştirildiğini ifade ederek birlikte çok daha büyük işlerin başarılabileceğine dikkat çekti.

İhracatta hammaddenin çok önemli olduğunu belirten Meclis Başkanı Öksüz piyasadaki pahalılığında yine bu yüzden olduğunu söyledi.