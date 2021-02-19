Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'ndan tablet bağışı

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'nda (KMTSO) yapılan programla 59 adet tablet bilgisayar, ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılmak üzere Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu tarafından İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz'a takdim edildi.

Programda konuşan KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu, “Daha önce Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile ortaklaşa 70 adet tablet bilgisayarı öğrencilerimiz için bağışladık. Şimdi ise iş adamlarımızın katkıları ile 59 adet tablet bilgisayar bağışı yapıyoruz. Umarız genç kardeşlerimizin daha iyi bir eğitime kavuşmasına vesile oluruz. Bu konudaki ilgileri için İl Milli Eğitim Müdürümüze çok teşekkür ediyoruz.” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz ise Şahin Balcıoğlu’na ve katkıları olan diğer iş adamlarına teşekkürlerini ileterek, “İnşallah bu tabletleri en kısa zamanda öğrencilerimize ulaştıracağız. Bu dönemde öğrencilerimiz en çok eğitime erişime ihtiyaç duyuyor. Özellikle evinde çok sayıda kardeş olup da aynı anda derse giremeyen öğrencilerimiz yahut da imkânsızlıktan dolayı tek kardeş olup eğitime erişim sağlayamayan öğrencilerimiz var. Bu tabletler, söz konusu öğrencilerimiz için büyük bir nimet. Bir şeyi tam ve zamanında yapmak çok kıymetli derler. Siz iş adamları bunu çok daha iyi bilir ve uygularsınız. Şu anda öğrencilerimiz için tam gerekli olan şey, gerçekten tablet. Bundan dolayı ben çok teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Kahramanmaraş’ın çok büyük bir şehir olduğunu ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, “Bu dönemlerde yapılacak iyilikler, yapılacak katkılar hem şehrimize hem çocuklarımıza çok daha fazlasıyla fayda sağlayacaktır. Geriye dönüşü çok daha iyi olacaktır. Bu cömertliğin artarak devam etmesini arzu ediyoruz. Katkıları olan herkese teşekkür ediyoruz ve başkanımız nezdinde diğer işadamlarımızın da katkılarını ve ilgilerini bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından 59 adet tablet bilgisayarın bağış protokolü imzaları atıldı.