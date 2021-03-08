Kahramanmaraş Ticaret Ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu, 8 Mart’a özel mesaj!

Başkan Balcıoğlu; sevgiyi, fedakarlığı, üretkenliği ve duyarlılığı temsil eden kadınların, huzurlu ve sağlıklı bir toplumun temel taşları olduğunu belirttiği röportajında şu ifadelere yer verdi;





“Bugün Kutlu bir gün aslında bir gün değil yıl boyu kutlamamız gereken bir gün. Neden Çünkü başta dünyaya gelmemize sebep olan hanımefendilerin günü son dönemde Kovid ile birlikte hastalıklarımız da en çok başımızda duran bekleyen sağlık görevlileri hanımlar hem evlerine hem işlerine koşuşturdular. Onlara da unutmadan söylememiz gerekir diye düşünüyorum. Tek başımıza bir şey yapamadığımız bir dünya örneğin Kurtuluş Savaşı'nda Senem Ayşe olmasaydı belki de Savaşı kazanamayacaktık. Çok güçlü olmamıza rağmen mermi taşıyan birisi arkamızda yoktu. Bugün aynı şekilde bütün Hayatımızın her bölümünde Hanımlar ve bulundukları yerde belli bir dizayn belli bir düzen getiren kişilerdir. Allah'ın onları başka bir özenle başka bir zarafetle yarattığı ortadadır. Saygı ile eğilmek durumundayız ve dediğim gibi yalnızca bugünü değil, bir gün değil bütün günü varlıklarına borçlu olduğumuz analarımızdan başlamak üzere tüm kadınlarımızın Hatta benim tabirimle hepsi ayrı bir Zarafet timsali olan hanımefendilerin hanımefendiler gününü saygı ile kutluyorum huzurlu sağlıklı ve mutlu en çok sevdikleriyle birlikte nice uzun bir ömür diliyorum.”

Muhabir: Gökhan Çalı