Kahramanmaraş Tiyatro Okulu’nda oyuncu seçmeleri heyecanı
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği “Sahne Maraş Tiyatro Okulu” oyuncu seçmeleri tamamlandı.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Sahne Maraş Tiyatro Okulu” oyuncu adayları seçmelerin heyecanı yaşadı. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenecek eğitimler için ön başvuruların tamamlanmasının ardından adaylar sahnede performanslarını sergiledi. Düzenlenen seçmelerde, usta oyuncular Kürşat Karaman, Yunus Emre Obut ve Osman Doğan jüri olarak yer aldı. Ön başvuru yapan 400 aday, kendi belirledikleri oyunlardan performanslarıyla göz doldurdu.
SANATIN HER DALI TEVECCÜH GÖRÜYOR
Düzenlenen Sahne Maraş Tiyatro Okulu seçmelerinde jüri olarak yer alan oyuncu Osman Doğan, “Burada tiyatroya gönül vermiş arkadaşlarımızla 4 gün boyunca eğitim almak isteyen katılımcılarımızın performanslarını izleyeceğiz. Seçmelerin ardından eğitimlerimize başlayacağız. Kahramanmaraş, daha önce tiyatro eğitimi vermek için çalıştığımız şehirlere nazaran çok yüksek bir başvuru aldı. Yalnızca edebiyat değil, sanatın her alanı bu şehirde yüksek bir teveccüh görüyor. Bizler de bu ilgiden ve alakadan son derece memnunuz. Bu organizasyonun gerçekleşmesine öncülük eden başta Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’e ve onun nezdinde tüm belediyemize teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifadelerini kullandı.
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