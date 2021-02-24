Kahramanmaraş-Trabzon kardeşliği için koştular
Afşin Eshab-ı Kehf Koşu Grubu, Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103.yıldönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen 2021 Türkiye Maraton Şampiyonası ve 41. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonuna katıldı.
KAHRAMANMARAŞ 24.02.2021, 19:32 24.02.2021, 19:51
Koşuya Afşin’den Afşin Meslek Yüksek Okulu Müdürü Tamer Rızaoğlu, Ali Ayar, Sıtkı Gönen ve Cuma Kuzu katıldı. Afşin’in ve Eshab-ı Kehf’in tanıtımına katkıda bulunmaya devam edeceklerini ifade eden Eshab-ı Kehf Koşu Grubu Başkanı Sıtkı Gönen “Bu sene Trabzon’un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıldönümü münasebetiyle düzenlenen Yarı Maratona Afşin Eshab-ı Kehf Koşu Grubu olarak katıldık. Ben 103. koşumu Trabzon-Kahramanmaraş kardeşliği için koştum. Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu,Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu başta olmak üzere ilgi ve alakalı gösteren herkese teşekkür ederim” dedi
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