Kahramanmaraş-Trabzon kardeşliği için koştular

Koşuya Afşin’den Afşin Meslek Yüksek Okulu Müdürü Tamer Rızaoğlu, Ali Ayar, Sıtkı Gönen ve Cuma Kuzu katıldı. Afşin’in ve Eshab-ı Kehf’in tanıtımına katkıda bulunmaya devam edeceklerini ifade eden Eshab-ı Kehf Koşu Grubu Başkanı Sıtkı Gönen “Bu sene Trabzon’un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıldönümü münasebetiyle düzenlenen Yarı Maratona Afşin Eshab-ı Kehf Koşu Grubu olarak katıldık. Ben 103. koşumu Trabzon-Kahramanmaraş kardeşliği için koştum. Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu,Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu başta olmak üzere ilgi ve alakalı gösteren herkese teşekkür ederim” dedi