Kahramanmaraş TÜGVA Diplomasi Okulu başladı!
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Mahir Ünal, Türkiye Gençlik Vakfının pandemi sürecinde genç öğrenciler için hazırladığı Kahramanmaraş diplomasi okulunda genç yeteneklerle bir araya geldi.
KAHRAMANMARAŞ 21.12.2020, 11:03 21.12.2020, 11:14
Ünal burada konuşmasında genç öğrencilere teşekkür ederek Cumhurbaşkanımız gençlerin daima arkasındadır ve ben burada gençlerde bu yeteneği görüyorum dedi.
Ünal, konuşmasında son olarak biz buz dağlarını nefesiyle eritmeye çalışanların beslediği bir dönemin çocuklarıyız ifadelerini kullandı.
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