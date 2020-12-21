Kahramanmaraş TÜGVA Diplomasi Okulu başladı!

Ünal burada konuşmasında genç öğrencilere teşekkür ederek Cumhurbaşkanımız gençlerin daima arkasındadır ve ben burada gençlerde bu yeteneği görüyorum dedi.

Ünal, konuşmasında son olarak biz buz dağlarını nefesiyle eritmeye çalışanların beslediği bir dönemin çocuklarıyız ifadelerini kullandı.