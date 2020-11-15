Kahramanmaraş tüm Türkiye'nin gündemine oturdu!

TV8 ekranlarında izleyisiyle buluşan MasterChef’in 99.bölümü Kahramanmaraş’ta çekildi ve dün akşam ekranlara geldi.

MasterChef adayları, Kahramanmaraş çekimleri için hava yoluyla kente geldi. Sabah kahvaltısını Kanbur Ailesinin çiftliğinde yaptı.

Çiftlikte eğlenceli anlar yaşandı.

Gün içerisinde Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’ni de ziyaret eden yarışmalar Şiirin ve Edebiyatın başkentinden memnun kaldıklarını ifade ettiler.

Geziler sonrasında Kahramanmaraş’ın yemekleri Maraş Kalesi’nde bu kez yarışmaların ellerinden yapıldı.

Menü de Maraş Saray Mutfağından “Ekşili Çorba, Ekşili Aya Sulusu, Maraş Sarı Çeltik Pilavı, Marul Cacığı, Pancardan Pazı Sarması ve Ballı Börek” yer aldı.

Yarışmalar kolları sıvayıp yemekleri yapmaya başlarken Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Rüstem Keleş ile Kahramanmaraş’ı konuştu.

Şeflere, Mado Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Kanbur, Maraş Dondurmasını anlattı ve eğlenceli anlar yaşandı.

Eğlenceli geçen dakikaların ardından yarışmacılar yemeklerini tamamlayarak jüriler Mado Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Kanbur, Alpedo-Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu ve Müsiad Kahramanmaraş Şube Başkanı Sami Kervancıoğlu, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nazlı Ceylan Balduk Kurtul, Kahramanmaraş Turizm Gastronomi Derneği Başkanı Gökhan Büyükdereli, KSÜ Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Kenan Sinan Dayısoylu, Sibel Topçuoğlu Dedeoğlu, Dünya Master Şefler Birliği Türkiye Başkanı Fikret Özdemir, Şef Neslihan Tosyalı ve Yiyecek İçecek Öğretmeni Veysel Gültekin’e tattırdı.