Kahramanmaraş turizmi adına önemli bir proje!

Kahramanmaraş Gazeteciler Cemiyeti Gençlik ve Spor Bakanlığının Gençlik Projelerini destekleme programı kapsamında 2020 yılı çağrısına Geleceğin Medyası Germenicia’da buluşuyor projesi ile başvuruda bulundu. Proje değerlendirildi ve uygulamaya alınmasına hak kazandı.

Konuyla ilgili olarak Kahramanmaraş Ticaret Borsası konferans salonunda bir toplantı düzenlendi.

Toplantıya Gençlik Ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, Turizm İl Müdürü Seydihan Küçük Dağlı, Kahramanmaraş basınının önde gelen isimleri ile cemiyet üyeleri katılım sağladı.

Toplantıda bir konuşma yapan Gençlik Ve Spor İl Müdürü Cemil Boz projenin çok önemli bir yere sahip olduğunu dile getirdi.

Daha sonra Dünya Gazetesi Kahramanmaraş İl Temsilcisi aynı zamanda Kahramanmaraş Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Ali Eskalen proje hakkında dinleyenlere bilgiler verdi.

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Bugün Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yüzbaşıoğlu Kahramanmaraş Turizmi adına çok önemli bir adım olduğunu dile getirdi.

Ardından Dünya Gazetesi Kahramanmaraş Temsilcisi Ali Eskalen bir STK olarak Kahramanmaraş turizmi için ellerini taşın altına koyduklarını belirtti.

Son olarak Proje Koordinatörü Sibel Atıcı ise proje hakkında bilgiler vererek gençlerin bu noktada duyarlı olmaları gerektiğini ifade etti.