Kahramanmaraş Türk Kızılay Kadın Birimi tarafından ihtiyaç sahibi ailelere destek
Kahramanmaraş'ta Bayırbucak Türkmeni 350 aileye bayramlık kıyafet yardımı dağıtıldı.
Türkmen ailelerin çocuklarını ihmal etmeyen Kızılay, Kurban Bayramı haftasında çocuklara bayramlıklarını giydirdi.
Kahramanmaraş Türk Kızılay Kadın Birimi tarafından organize edilen yardımlar eş zamanlı olarak 11 ilçede ihtiyaç sahibi ailelere bayramlık kıyafet yardımı yapıldı. Öte yandan Türk Kızılay’ı ailelere kumanya dağıtımı da yaptı.
Elbiseler burada Kızılay Kahramanmaraş Kadın Başkanı Fatma Deveboynu, ve gönüllüler tarafından evlerde kalan Türkmen ailelere dağıtıldı.
Kızılay Kahramanmaraş Kadın Başkanı Fatma Deveboynu, Türkmen ailelerle bir süre sohbet ederek sorunlarını dinledi.
Kızılay Kahramanmaraş Kadın Başkanı Fatma Deveboynu, gazetecilere yardımlara ilişkin bilgi verdi.
"Türk Kızılay Kahramanmaraş şubesi kadın birimi ve 11 ilçemizle birlikte bugün 350 Bayırbucak Türkmen ailemize bayramlık kıyafet yardımına başladık. 11 ilçemizde eş zamanlık olarak bu yardımları yapıyoruz. Aynı zaman da konserve dağıtımlarımıza da devam etmekteyiz. Şuan da başlayan yardımlarımız bayram boyunca devam edecektir." dedi.
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