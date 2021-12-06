Kahramanmaraş Türk Sağlık Sen Şube Başkanlığı basın açıklaması düzenlendi

Türk Sağlık-Sen’in Türkiye genelinde aldığı karar doğrultusunda ek zam talebinde bulunarak sağlık çalışanları bugün 1 günlüğüne iş bırakma eylemi düzenledi.

Yapılan açıklamada sağlık çalışanlarının ekonomik sıkıntı yaşadığı ve sadece uzman ve pratisyenlere değil tüm sağlık çalışanlarına zam yapılması gerektiği talep edildi.

Açıklamaların ardından Türk Sağlık Sen Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Özer Aksu Haber’e konuştu.