Kahramanmaraş Türk Sağlık-Sen Şube Başkanlığından basın açıklaması

Fahrettin Koca’nın geçtiğimiz günlerde açıklamış olduğu pratisyen hekimlere 2500, uzman hekimlere 5000 TL zam haberine ilişkin Türk Sağlık Sen’den açıklama geldi. Yapılan açıklamada sağlık çalışanlarının ekonomik sıkıntı yaşadığı ve sadece uzman ve pratisyenlere değil tüm sağlık çalışanlarına zam yapılması gerektiği talep edildi.

Açıklamaların ardından Türk Sağlık Sen Şube Başkanı Mehmet Özer Aksu Haber’e konuştu.