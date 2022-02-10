Kahramanmaraş Türkiye'nin en kalabalık şehirlerinden biri!

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, Türkiye`nin nüfusu 2021`de 84 milyon 680 bin 273 kişi oldu. Nüfusun en yoğun olduğu il ise yüzde 18,71 ile İstanbul.

İSTANBUL EN KALABALIK 3. ŞEHİR OLACAKTI

Eğer doğduğumuz şehirde, ailelerimizle birlikte yaşasaydık, İstanbul Türkiye’nin en kalabalık şehri olmayacak ama 3. şehir sıralamasında yer alacaktı. İstanbul en çok göç alan şehir olmak yerine, 2 milyon 596 bin 830 kişilik bir şehir olarak kalacaktı.

Araştırmanın sonuçlarına göre Ankara 5. sırada, İzmir 8. sırada yer alacaktı.

ŞANLIURFA EN KALABALIK ŞEHİR OLARAK ÖNE ÇIKACAKTI

Yapılan araştırmaya göre herkes memleketinde Şanlıurfa, 3 milyona yakın nüfusuyla birinci sırada olacaktı. İkinci sırayı ise Konya alacaktı. Ankara 5. sırada, İzmir 8. sırada yer alacaktı.

KENDİ DOĞDUĞUMUZ İLDE YAŞADIĞIMIZDA EN KALABALIK 30 İL

Herkes kütüğe kayıtlı olduğu ilde yaşasa en kalabalık 30 il sırasıyla şöyle sıralanıyor:

1- Şanlıurfa / 2 milyon 972 bin 950

2- Konya / 2 milyon 644 bin 753

3- İstanbul / 2 milyon 596 bin 830

4- Diyarbakır / 2 milyon 363 bin 540

5- Ankara / 2 milyon 43 bin 873

6- Samsun / 1 milyon 998 bin 603

7- Sivas / 1 milyon 969 bin 864

8- İzmir / 1 milyon 970 bin 772

9- Erzurum / 1 milyon 930 bin 767

10- Hatay / 1 milyon 844 bin 659

11- Bursa / 1 milyon 840 bin 849

12- Adana / 1 milyon 805 bin 860

13- Gaziantep / 1 milyon 764 bin 544

14- Mardin / 1 milyon 707 bin 620

15- Kahramanmaraş / 1 milyon 637 bin 822

16- Van / 1 milyon 613 bin 293

17- Ordu / 1 milyon 578 bin 687

18- Trabzon / 1 milyon 568 bin 239

19- Kayseri / 1 milyon 504 bin 413

20- Manisa / 1 milyon 421 bin 438

21- Malatya / 1 milyon 402 bin 623

22- Mersin / 1 milyon 396 bin 821

23- Tokat / 1 milyon 369 bin 948

24- Çorum / 1 milyon 315 bin 36

25- Balıkesir / 1 milyon 284 bin 277

26- Antalya / 1 milyon 233 bin 943

27- Yozgat / 1 milyon 227 bin 320

28- Ağrı / 1 milyon 220 bin 538

29- Adıyaman / 1 milyon 179 bin 893

30- Giresun / 1 milyon 151 bin 280