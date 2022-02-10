banner86

banner85

Kahramanmaraş Türkiye'nin en kalabalık şehirlerinden biri!

TÜİK'in paylaştığı nüfus verilerine göre Türkiye'nin en kalabalık şehri İstanbul. Bu da akıllara "herkes doğduğu şehirde yaşasaydı ne olurdu?" sorusunu getiriyor.

KAHRAMANMARAŞ 10.02.2022, 10:27 10.02.2022, 10:52
Kahramanmaraş Türkiye'nin en kalabalık şehirlerinden biri!

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, Türkiye`nin nüfusu 2021`de 84 milyon 680 bin 273 kişi oldu. Nüfusun en yoğun olduğu il ise yüzde 18,71 ile İstanbul.

İSTANBUL EN KALABALIK 3. ŞEHİR OLACAKTI

Eğer doğduğumuz şehirde, ailelerimizle birlikte yaşasaydık, İstanbul Türkiye’nin en kalabalık şehri olmayacak ama 3. şehir sıralamasında yer alacaktı. İstanbul en çok göç alan şehir olmak yerine, 2 milyon 596 bin 830 kişilik bir şehir olarak kalacaktı.

Araştırmanın sonuçlarına göre Ankara 5. sırada, İzmir 8. sırada yer alacaktı.

ŞANLIURFA EN KALABALIK ŞEHİR OLARAK ÖNE ÇIKACAKTI

Yapılan araştırmaya göre herkes memleketinde Şanlıurfa, 3 milyona yakın nüfusuyla birinci sırada olacaktı. İkinci sırayı ise Konya alacaktı. Ankara 5. sırada, İzmir 8. sırada yer alacaktı.

KENDİ DOĞDUĞUMUZ İLDE YAŞADIĞIMIZDA EN KALABALIK 30 İL

Herkes kütüğe kayıtlı olduğu ilde yaşasa en kalabalık 30 il sırasıyla şöyle sıralanıyor:

1- Şanlıurfa / 2 milyon 972 bin 950

2- Konya / 2 milyon 644 bin 753

3- İstanbul / 2 milyon 596 bin 830

4- Diyarbakır / 2 milyon 363 bin 540

5- Ankara / 2 milyon 43 bin 873

6- Samsun / 1 milyon 998 bin 603

7- Sivas / 1 milyon 969 bin 864

8- İzmir / 1 milyon 970 bin 772

9- Erzurum / 1 milyon 930 bin 767

10- Hatay / 1 milyon 844 bin 659

11- Bursa / 1 milyon 840 bin 849

12- Adana / 1 milyon 805 bin 860

13- Gaziantep / 1 milyon 764 bin 544

14- Mardin / 1 milyon 707 bin 620

15- Kahramanmaraş / 1 milyon 637 bin 822

16- Van / 1 milyon 613 bin 293

17- Ordu / 1 milyon 578 bin 687

18- Trabzon / 1 milyon 568 bin 239

19- Kayseri / 1 milyon 504 bin 413

20- Manisa / 1 milyon 421 bin 438

21- Malatya / 1 milyon 402 bin 623

22- Mersin / 1 milyon 396 bin 821

23- Tokat / 1 milyon 369 bin 948

24- Çorum / 1 milyon 315 bin 36

25- Balıkesir / 1 milyon 284 bin 277

26- Antalya / 1 milyon 233 bin 943

27- Yozgat / 1 milyon 227 bin 320

28- Ağrı / 1 milyon 220 bin 538

29- Adıyaman / 1 milyon 179 bin 893

30- Giresun / 1 milyon 151 bin 280

#TÜİK #Aksu Haber #aksu tv haber #Şanlıurfa #Kahramanmaraş
Yorumlar (0)
Namaz Vakti 10 Şubat 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 24 57
2. Konyaspor 23 48
3. Adana Demirspor 24 40
4. Alanyaspor 24 39
5. Başakşehir 23 37
6. Fenerbahçe 24 37
7. Beşiktaş 24 37
8. Hatayspor 24 36
9. Gaziantep FK 23 35
10. Kayserispor 24 34
11. Karagümrük 24 33
12. Sivasspor 24 31
13. Galatasaray 24 28
14. Kasımpaşa 24 27
15. Göztepe 24 27
16. Giresunspor 24 26
17. Antalyaspor 24 25
18. Rizespor 24 22
19. Altay 24 21
20. Ö.K Yeni Malatya 23 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 22 48
2. Ümraniye 22 45
3. Erzurumspor 22 41
4. Bandırmaspor 22 39
5. Eyüpspor 21 37
6. İstanbulspor 21 36
7. Samsunspor 21 34
8. Adanaspor 22 32
9. Manisa Futbol Kulübü 22 28
10. Boluspor 20 27
11. Tuzlaspor 21 27
12. Keçiörengücü 22 27
13. Menemen Belediyespor 22 26
14. Gençlerbirliği 22 26
15. Kocaelispor 22 24
16. Bursaspor 21 23
17. Altınordu 22 22
18. Denizlispor 22 20
19. Balıkesirspor 21 11
Takımlar O P
1. Manchester City 24 60
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. West Ham United 24 40
5. M. United 23 39
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 21 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Southampton 23 28
11. Aston Villa 22 27
12. Leicester City 20 26
13. Crystal Palace 23 25
14. Brentford 24 23
15. Leeds United 22 23
16. Everton 21 19
17. Newcastle 22 18
18. Norwich City 23 17
19. Watford 22 15
20. Burnley 20 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 23 53
2. Sevilla 23 47
3. Real Betis 23 40
4. Barcelona 22 38
5. Atletico Madrid 22 36
6. Villarreal 23 35
7. Real Sociedad 22 35
8. Athletic Bilbao 23 34
9. Rayo Vallecano 22 31
10. Celta Vigo 23 30
11. Valencia 23 30
12. Osasuna 23 29
13. Espanyol 23 27
14. Elche 23 26
15. Getafe 23 25
16. Granada 23 24
17. Mallorca 22 23
18. Cadiz 23 18
19. Deportivo Alaves 23 17
20. Levante 22 11