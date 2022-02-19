Kahramanmaraş Türkiye’ye örnek oldu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından toplu taşıma esnafına yönelik istişare toplantısı düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün yanı sıra İç İşleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği Başkanı Ercan Soydaş, Türkiye Özel Halk Otobüsleri Birliği Denetim Kurulu Başkanı Hakan Giyik, oda başkanları ve çok sayıda şoför esnafı katıldı.

Kahramanmaraş’ta Durum Farklı

Kahramanmaraş’ta şoför esnaflarına sağlanan desteklerden dolayı memnuniyetini dile getiren Türkiye Özel Halk Otobüsleri Birliği Denetim Kurulu Başkanı ve Edirne Toplu Ulaşım Sistemi Başkanı Hakan Giyik, “Özellikle toplu ulaşım esnafımız tüm şehirlerde bazı zorluklarla mücadele ediyor. Tüm şehirlerimizi ziyaret ederek şoför esnafımızın sorunlarını dinlemeye ve çözüm üretmeye gayret gösteriyoruz. Ancak Kahramanmaraş’a geldiğimizde çok farklı bir durumla karşılaştık. Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’ün burada şoför esnafımıza vermiş olduğu destekleri görünce gerçekten çok mutlu oldum. Tüm şoför esnafımız adına hem sağladıkları desteklerden dolayı hem de bizlere göstermiş oldukları misafirperverliklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e canı gönülden teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş’ı Örnek Veriyoruz

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin şoför esnafına sağlamış olduğu desteklerin diğer belediyelere de örnek olması gerektiğini vurgulayan Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği (TÖHOB) ve Ankara Özel Halk Otobüsçüleri Esnaf Odası Başkanı Ercan Soydaş, “Özel Halk Otobüsü esnaflarımızın sorunlarını görüşmek ve çözüm önerileri ortaya koymak adına burada çok güzel bir toplantı gerçekleştirdik. Tüm şehirlerde esnafımızın yaşadığı sorunları konuşurken Kahramanmaraş’ta işlerin biraz daha farklı olduğuna şahit olduk. Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’ün şoför esnafımıza vermiş olduğu destek gerçekten bizleri çok memnun etti. Pandemi döneminin başından itibaren esnaflara sağlanan destekler hakkında bilgiler aldık. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin şoför esnafına sağlamış olduğu destekleri diğer illerimizde de anlatıyoruz. Kahramanmaraş bu konuda tüm Türkiye’ye güzel bir örnek oldu” diye konuştu.

Belediyelerimizle Koordineli Çalışıyoruz

İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık, “Esnaflarımızın derdini dinlemek ve onlara faydalı olabilmek adına Kahramanmaraş’a geldik. Toplantımıza çevre illerden de pek çok şoför esnafı temsilcileri katıldı. Tüm esnafımızın sorunlarını çözmek adına hem hükümetimizle hem de belediyelerimizle çalışmalar yapıyoruz. Bizleri burada misafir eden Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’e teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Güngör’e Teşekkür

Kahramanmaraş Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Mustafa Baltacı, “Şoför esnafımızın sorunlarını tespit etmek ve çözüme kavuşturabilmek adına Kahramanmaraş’ımız da bir toplantı gerçekleştirdik. Diğer illerden gelen oda başkanlarımıza ve temsilcilere şehrimizde otobüs esnafına sağlanan desteklerden bahsettik. Şoför esnafımıza sağlamış olduğu desteklerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’e teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.