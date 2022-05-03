Kahramanmaraş Türkoğlu ceza infaz kurumları ikinci hafızını verdi

Kahramanmaraş Türkoğlu 2 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü olarak yatan Mısır uyruklu Khaled Ahmed İbrahim el-Sayed için cezaevinde hafızlık icazet programı yapıldı.

Programa Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun ve Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı, İl Müftüsü Mustafa Tekin, ilçe müftüleri, kurum müdürleri, personel ve hükümlüler katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende, Cezaevi Vaizi ve Koordinatör Musa Söyler bilgilendirmede bulundu.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı da konuşmasında: “Bu kardeşimiz gibi hafız kardeşlerimizin çoğalması bizleri onurlandırıyor. Kur’an’la beslenen bir insan çevresine nur saçan bir kandil gibidir” dedi.

İl Müftüsü Mustafa Tekin’in Hafıza cübbe giydirmesinden sonra, hafızlık belgesini Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun taktim etti.

Hafız Khaled Ahmed İbrahim el-Sayed, ailesinin isteği üzerine Rahman Suresinden bölümler okudu.