Kahramanmaraş TYB Şubesinden '2021 İstiklal Marşı yılı olsun' çağrısı

2021 yılının Türkiye Yazarlar Birliği tarafından “İstiklal Marşı Yılı” olarak ilan edildiğini ve bu çağrıya başta devlet yetkilileri olmak üzere herkesin destek olması gerektiğini ifade eden TYB Kahramanmaraş Şubesi Başkanı Fazlı Bayram, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

Milli Şairimiz Mehmed Akif Ersoy tarafından kaleme alınıp “Kahraman Ordumuza” ithaf edilen İstiklal Marşımız, 12 Mart 1921’de TBMM tarafından kabul edilmiş ve istiklal mücadelemizin en çetin günlerinde milli mücadelemize can suyu olmuştur. İstiklal Marşımız, milli mücadeleyi, milli mücadele ruhunu, istiklal sevdasını ifade etmesinin yanında istikbale ışık tutması vasfıyla da ortak bir milli değerimiz, tabir-i caizse “milli mutabakat metni”mizdir. Onda Türk milletinin şanlı mazisi kadar istikbal tasavvuru da mündemiçtir. 100 yıl önce bütün imkânsızlıklara rağmen yedi düvelin hayâsızca akını karşısına iman dolu göğsüyle çıkarak gövdesini siper eden bir milletin mücadelesinin destanı olan İstiklal Marşı, dünden aldığı emaneti yarınlara aktaran bir istiklal beyannamesi olarak tarihî mesuliyetlerimizin, birlik ve beraberlik şuurmuzun, hürriyet sevdamızın şifrelerini de içinde barındırmaktadır.

“Eser, müessirin aynasıdır.” fehvasınca söyleyecek olursak İstiklal Marşı gibi milletin ortak değeri olmuş bir metni ancak milletin değerlerini temsil edebilen, üzerinde taşıyabilen ve tatbik edebilen birisi kaleme alabilirdi ki Mehmed Akif Ersoy işte tam da öyle biridir. Merhum Akif, tek başına bir millettir. Sevinci, milletin sevinci; tasası, milletin tasasıdır. Kalbi vatan, millet ve ümmet aşkıyla atan mümtaz bir şahsiyettir. Türk milleti merhum Akif’i bağrına basmış, milli varlığımızın bayraklaşan isimlerinden biri olarak kabul etmiştir. Dolayısıyla millet ve memleket adına îfâ edilecek herhangi bir hizmette yerli ve milli bir zemine ihtiyaç duyuluyorsa muhakkak ki Mehmed Akif’e müracaat edilmelidir.

Bu minvalde Türkiye Yazarlar Birliği de 40 yılı aşan mazisi itibarıyla Türk fikir ve kültür hayatı adına îfâ ettiği hizmetlerde Milli Şairimiz Mehmed Akif Ersoy’a hususî bir önem atfetmiş, hatta TYB Vakfı bünyesinde kurduğu Mehmet Akif Ersoy Araştırmaları Merkezi ile yıllara sârî nice programlar tertip etmiş ve eserler neşretmiştir. Yazılışının 100. sene-i devriyesinde de gerek İstiklal Marşımız, gerekse Milli Şairimiz adına gerçekleştireceği faaliyetlerle Türkiye Yazarlar Birliği, üzerine düşen vazifeyi yapmanın gayreti içerisinde olacaktır.

Bu kapsamda Birliğimiz ve Mehmet Akif Ersoy Araştırmaları Merkezimiz, 2021 yılının “İstiklal Marşı Yılı” olarak ilan edilmesi hususunu gerek devlet ricalimize gerekse sivil toplum kuruluşlarına yaptıkları çağrılarla teklif etmiştir. Biz de Türkiye Yazarlar Birliği Kahramanmaraş Şubesi olarak bu çağrıya ses ve yürek ekliyor, 2021 yılının “İstiklal Marşı Yılı” olması hususunu Kahramanmaraş’ımızın şahs-ı manevisinden aldığımız kuvvetle aziz milletimizin, devlet ricalimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın, dolayısıyla kamuoyunun takdirlerine arz ediyoruz.