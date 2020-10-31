Kahramanmaraş ulaştırma çalıştayı gerçekleştirildi!

Çalıştaya Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Ak Parti Milletvekilleri, Ak Parti Kahramanmaraş İl ve İlçe Yönetimi, İlçe Belediye Başkanları ve kurumun üst düzey müdürleri katılım sağladı.

Burada açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Kahramanmaraş için yatırımların devam edeceğini belirtti.