Kahramanmaraş Ülkü Ocakları Başkanı Hüseyin Kayış, 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

“Türk milleti bundan 98 yıl evvel Dumlupınar’da muazzam bir kahramanlık destanına imza atmıştır. Esaret emelleri ve emperyalist hevesler, kahraman ecdadımızın tertemiz ve imanlı mücadelesiyle kırılarak püskürtülmüştür.

30 Ağustos, vatanımızın üzerindeki kara bulutların dağıtıldığı milli diriliş günü olarak tarihteki yerini almıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Başkomutanlığında taarruza geçen kahraman Türk ordusu; 30 Ağustos 1922’de namus ve şeref müdafaasını yerine getirerek aziz milletimizin makûs kaderini değiştirmiştir.

Bu zafer ile Türk milleti hiçbir şekilde vatanın bölünmez bütünlüğünden, bağımsızlık ve hürriyetinden ödün vermeyeceğini, milli birlik ve beraberlik şuuru içinde sonsuza kadar hür, bağımsız ve onurlu bir şekilde yaşayacağını bütün dünyaya ispat etmiştir.

30 Ağustos Zaferi, önemli bir askeri başarı olmanın yanında milletimizin sarsılmaz azminin, sahip olduğu üstün iradenin, vatan ve millet sevgisinin, eşsiz kahramanlığın, güçlü birlik ve beraberliğin de unutulmaz sembolüdür.

Milletçe sahip olduğumuz vatan sevgisi ve hürriyet aşkı, dün olduğu gibi bugün de Mehmetçiğimizin kahramanlık ve cesaretinde vücut bulmaktadır. Cumhuriyetimizin temellerinde yer alan bu yüksek ruh ve şuur her an, her saniye canlı kalmaya ve yolumuzu aydınlatmaya devam edecektir.

Zaferlerimizi gölgeleyip egemenlik haklarımızı savsaklamaya kalkışanlara 30 Ağustos şuuruyla, çelik gibi bir iradeyle ve misliyle mukabele edeceğimizi hiç kimse hatırdan çıkarmamalıdır. Unutulmasın ki, varlığımızın güvencesi olan 30 Ağustos Zaferi ve taarruz ruhu hala içten içe kaynamaktadır.

Bu düşüncelerle aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı yürekten kutluyor, başta Başkomutanımız Mareşal Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, cennet mekan şehitlerimizi ve de kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyorum.”