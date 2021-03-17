Kahramanmaraş Ülkü Ocakları İl Başkanı Dursun Nar'ın 18 Mart mesajı!

Kahramanmaraş Ülkü Ocakları İl Başkanı Nar yayımladığı mesajında, "Tarih şan ve şerefle dolu büyük Türk miletinin vatan sevgisinin, şehadetle imtihan olduğu Çanakkale Zaferi’nin bir yıldönümünü daha kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Büyük Türk Milleti bu savaşlar ile, vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı için neleri göze alabileceğini tüm dünyaya göstermiştir.

Çanakkale Savaşları, sıradan bir askeri müdahale ve mücadele değil, artık Anadolu’ya da yönelmiş olan tehdidin sabır sınırlarını zorladığı yıllarda, büyük Türk milletinin gösterdiği yüksek fedakarlığın ve kahramanlığın abidesi olmuştur.

En modern silahlar, en ileri savaş araçları, teknolojinin tüm imkân ve kabiliyeti Çanakkale’de tel tel dökülmüş, düşmanca niyetler denizin dibine gömülmüştür. Buğday kırığından yapılmış çorbalarla öğün geçiren, çamur barınaklarda kalan, içecek su, yiyecek ekmek, giyecek ayakkabı bulmakta zorluk çeken kahramanlarımız imkansızlıklar karşısında asla pes etmemişlerdir.

“Hiç kuşku yok ki, Çanakkale’de kudretini iman ve iradeden alan vatan sevgisi, hain ellerde ölüm saçan çelik ve baruta diz çöktürmüştür.”

Türk milleti Çanakkale’de zoru başarmış, iki yüz elli üç bin şehidimiz Çanakkale’yi boydan boya manevi surla çevirmiştir. Toprağın koynuna kefensiz giren yiğitlerimiz, Türk tarihini omuzlamışlar, bağımsız yaşama iradesinin bir sancağı olmuşlardır.

Aziz şehitlerimizi, kaybetmenin üzüntüsünü yüreklerimizden bir nebze olsun hafifleten ve bizleri teselli eden duygular “Şehit” olmanın özel anlamında saklıdır. Neye mal olursa olsun, şehitlerimizin emaneti bu aziz vatan ilelebet var olacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle Çanakkale Deniz Zaferi’nin 106. yıldönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere; milli ve manevi değerleri uğruna kara toprağın bağrına bir gül gibi giren şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum." ifadelerine yer verdi.