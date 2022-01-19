Kahramanmaraş Ülkü Ocakları İl ve İlçe Teşkilatlarından Pazarcık’a ziyaret
Kahramanmaraş Ülkü Ocakları İl Başkanı Dursun Nar, Milliyetçi Hareket Partisi Pazarcık İlçe Başkanı Yusuf Şahin, Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Celal Çerçİ, Onikişubat Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Tuncay Çokuckun ve İl Yönetimi Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcanı Belediye makamında ziyaret etti.
Gerçekleşen ziyarette bir konuşma yapan Kahramanmaraş Ülkü Ocakları İl Başkanı Dursun NAR şunları söyledi.
Bizler Kahramanmaraş ülkü ocakları olarak İbrahim başkanı ziyaret edelim istedik, gerçekten bu samimi ortamı bize sağladığı için kendisine teşekkür ederiz. Ülkü ocakları olarakta her şart ve koşulda devletimizin milletimizin yanındayız.
Ziyaretlerinden dolayı Başkan Nara teşekkür eden Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim YILMAZCAN ise şunları söyledi.
Cumhur ittifakının belediye başkanı olarak her zaman ülkü ocakları ile beraber birlikte belediyecilik birlikte yönetim anlayışı çerçevesi içerisinde sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği önderliğinde ve MHP genel başkanımız sayın Devlet Bahçeli beyefendinin de katkılarıyla inşallah tekrar Cumhurbaşkanımızı Cumhur ittifakı olarak tekrar Cumhurbaşkanlığında göreceğiz.
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