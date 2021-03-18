Kahramanmaraş Ülkü Ocakları'ndan 18 Mart Çanakkale Zaferi Etkinliği
Kahramanmaraş Ülkü Ocakları İl Başkanlığı tarafından Çanakkale zaferinin 106. Yılı vesilesiyle bir dizi etkinlik gerçekleştirildi.
Öncelikli olarak 106 yıl önce "Çanakkale geçilmez" sözüyle tarihe altın harflerle yazılan kahramanlık destanı “Çanakkale Zaferi" ve şehitlerimiz adına farkındalık oluşturmak amacıyla, Çanakkale savaşında kullanılan asker üniformaları ile şehrimizin farklı noktalarında toplu taşıma araçlarında, şiirler ve dualar eşliğinde şehitlerimiz yâd edildi.
Akabinde Dulkadiroğlu Ülkü Ocakları tarafından Şelale Park önünde vatandaşlarımıza günün menüsü olan hoşaf ve ekmek ikramı yapıldı.
Günün anlam ve önemi ile ilgili açıklamada bulunan Kahramanmaraş Ülkü Ocakları İl Başkanı Dursun NAR “başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz.
Unutulmamalıdır ki Türk Milletinin 57.Alayı Ülkü Ocakları son nefer, son nefes ve son damla kana kadar şehitlerimizin emanetine sahip çıkacaktır. Çanakkale Geçilmez !” dedi
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