Kahramanmaraş Ülkü Ocakları'ndan aşure ikramı!
arafından muharrem ayı nedeniyle vatandaşlara aşure ikramında bulunuldun.
KAHRAMANMARAŞ 20.08.2021, 10:56 20.08.2021, 11:08
Şehir merkezinde gerçekleşen aşure dağıtım programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Ülkü Ocakları Kahramanmaraş İl başkanı Dursun Nar, yapılan programın önemine değindi.
Başkan Nar “Kahramanmaraş Ülkü Ocakları il Başkanlığı olarak şehir merkezimizde aşure İkramı gerçekleştirdik. Cenab-ı Allah'tan birlik ve beraberliğimize vesile olmasını dilerim” dedi.
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