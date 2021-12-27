Kahramanmaraş Ülkü Ocakları Sarıkamış Şehitleri için yürüdü

Dulkadiroğlu İlçesi Yedikuyular Bölgesinde düzenlenen anma programı, bir dakikalık saygı duruşu, İstiklal Marşı ile ve Kuran’ı Kerim okunmasıyla başladı.

Ardından Ülkü Ocakları Kahramanmaraş İl Başkanı Dursun Nar, ilçe başkanları ve beraberindekiler, bölgenin en yüksek tepesine kadar yürüdü.

Zirve sonunda açıklama yapan Ülkü Ocakları Kahramanmaraş İl Başkanı Dursun Nar, “Öncelikle bundan 107 yıl önce şehadete eren 90 bin ecdadımızı rahmet, minnet ve dualarla anıyorum. Ülkü Ocakları Kahramanmaraş İl Başkanlığı olarak 81 ilden tek vücut, tek vatan olduğumuzu hissettirmek adına bugün Sarıkamış Harekatı’nın seneyi devriyesinde tırmanış gerçekleştirdik. Buradan vermek istediğimiz mesaj aradan 107 yılda geçse, 1007 yılda geçse aynı ruh, aynı kararlılık, aynı iman ve inançla bizler, ülkücüler bu inançla yürümeye devam edeceğiz” dedi.

Program, dev Türk Bayrağı’nın açılması ve 81 ilin isimlerinin tek tek okunmasıyla sona erdi.