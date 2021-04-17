Kahramanmaraş Ülkü Ocaklarından anlamlı davranış
Kahramanmaraş Ülkü Ocakları 11 ayın sultanı ramazan ayında ihtiyaç sahiplerini unutmadı.
KAHRAMANMARAŞ 17.04.2021, 13:15 17.04.2021, 15:01
Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine yardım paketi dağıtan ülkü ocakları bir farkındalık yaratarak yardım paketlerini yerel esnaftan aldı.
Hem ihtiyaç sahiplerine yardım yapan hem de yerel esnafa destek çıkan ülkü ocakları örnek bir davranış sergiledi.
Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş Ülkü Ocakları İl Başkanı Dursun Nar ihtiyaç sahiplerine yardımların devam ettiğini belirtti.
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