Kahramanmaraş Ülkü Ocaklarından farkındalık çalışması

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Kahramanmaraş Ülkü Ocakları Trabzon Caddesinde kırmızı ışıkta “kadına şiddete hayır” yazılı pankartla mesaj verdi.

Cadde üzerinde bulunan kadınlara karanfil dağıtan Ülkü Ocakları kadınların yüzünde tebessüm oldu.

Burada açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş Ülkü Ocakları başkanı dursun nar kadınlar bize allah’ın emanetidir tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun ifadelerini kullandı.