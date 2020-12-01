Kahramanmaraş Ülkü Ocaklarından fidan projesi!

Konuyla ilgili açıklama yapan Kahramanmaraş Ülkü Ocakları İl Başkanı Hüseyin Kayış; “Bir müslüman herhangi bir ağaç veya bitki dikerse, ondan yenilen şey kendisi için sadakadır, ondan çalınan şey kendisi için sadakadır, yabânî hayvanların yediği şeyler sadakadır, kuşların yedikleri sadakadır, bir kişinin ondan alıp eksilttiği şey de kendisi için sadakadır.” (Hadis-i Şerif; Müslim, Müsâkât, 7)

Son zamanlarda artan orman yangıları sebebiyle, çevrecilik hassasiyetimiz ve sosyal sorumluluğumuz gereği Kahramanmaraş Ülkü Ocakları olarak Başbuğumuz Alparslan Türkeş’in doğumunun 103. yıl dönümü münasebetiyle “Başbuğun Fidanları Projesi” kapsamında fidan dikimi gerçekleştirdik. Cenab-ı Allah mübarek eylesin inşallah. Dua ile; sevgi, saygı ve muhabbetlerimi sunar, esenlikler dilerim.” Diye konuştu.

‘Ülkü Ocakları Şehitler Hatıra Ormanı’na Aksu TV ailesini temsilen Haber Müdürümüz Murat Eğridağ adına da fidan dikildi.