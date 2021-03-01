Kahramanmaraş Ülkü Ocaklarının yeni başkanı Dursun Nar oldu
Geçtiğimiz günlerde bayrak değişimi yaşanan Kahramanmaraş Ülkü Ocaklarının Yeni başkanı dursun nar oldu.
KAHRAMANMARAŞ 01.03.2021, 17:18
Kahramanmaraş ülkü ocaklarının 3 yıldan bu yana başkanlığını yürüten Hüseyin Kayış yerini Dursun Nar’a bıraktı.
Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş Ülkü Ocakları Başkanı Dursun Nar yaptığı açıklamada bu kutlu davayı kirletmeden ileriye taşıyacağız ifadelerini kullandı.
Haber – Emre Ataç
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