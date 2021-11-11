Kahramanmaraş Uluslararası Tekstil Makineleri Fuarı kapılarını açtı!

KMTSO tarafından bu sene 8.si Gerçekleştirilen Kahramanmaraş Uluslararası Tekstil Makineleri fuarında yerli ve yabancı firma temsilcilerinin katılımıyla ürünlerini sergileme fırsatı yakaladılar.

Gerçekleştirilen açılış sonrasında Aksu Haber’e Özel açıklamalarda bulunan Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay Fuarın Kahramanmaraş’a hayırlı olmasını diledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ise Kahramanmaraş’ın tekstildeki yerine işaret etti.

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş’da özel bir fuar olduğuna dikkat çekti.