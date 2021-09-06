Kahramanmaraş üretim ve ihracatta Türkiye’nin lokomotif şehri!

Aksu TV Eko-Gündem yorumcusu aynı zamanda Ekonomist Hikmet Gümüşer Kahramanmaraş ekonomisindeki son durumu Aksu Haber’e değerlendirdi.

Ekonomist Hikmet Gümüşer yeni bir kapanma gelmediği takdirde bu seneyi güzel kapatıp 2022’ye de güzel başlayacaklarını ön gördüğünü söyledi.