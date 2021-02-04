Kahramanmaraş Valiliği'nden İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı açıklaması

İçişleri Bakanlığımızın 03.02.2021 tarih ve 1968-1969 sayılı genelgeleri doğrultusunda, koronavirüs (Covid19) salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin ile sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla ilimizde alınan tedbirlere ek olarak ilave tedbirler alınmıştır.

Bu kapsamda;

1. 14 Şubat nedeniyle talepte yaşanacak yoğunluk da göz önünde bulundurularak; çiçek satışı yapan işyerlerinin sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı, 12 Şubat Cuma günü 20.00-24.00 saatleri arasında evlere servis, 13-14 Şubat Cumartesi-Pazar günlerinde 10.00-17.00 saatleri arasında müşterileri işyerlerinde ve 10.00-24.00 saatleri arasında evlere servis şeklinde hizmet sunabilmesine,

2. Milli Eğitim Bakanlığınca örgün eğitim yapması uygun görülen eğitim kurumlarının öğrenci/öğretmen/çalışanlarının durumlarını eğitim kurumlarınca verilecek kurum adresi ile çalışma/ders programını ihtiva eden belge ile belgelendirmeleri şartıyla, güzergah ve ilgili saatlerle sınırlı olacak şekilde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasına,

3. Yukarıdaki madde kapsamında kalan eğitim kurumlarının öğrenci/öğretmen/ çalışanlarından 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı kalanların şehir içi toplu ulaşım araçlarını (otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanma kısıtlamasından muaf tutulmasına,

4. Alınan kararların İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yerel basında duyurulmasına,

5. İlan tutanaklarının dosyasında muhafaza edilmesine,

6. Alınan kararların kolluk, zabıta, sağlık ve kaymakamlarca uygun görülen diğer kamu görevlileri tarafından yürütülmesine,

7. Alınan idari tedbirlere uymayanlara karşı 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereği idari işlemin kaymakamlar tarafından yapılmasına,

8. Alınan idari tedbirlere uymayarak toplum sağlığını tehlikeye düşürenler hakkında kaymakamlıklarca adli makamlara suç duyurusunda bulunulmasına,

Oybirliği ile karar verilmiştir.

Aslı imzadadır.