Kahramanmaraş Valiliği'nden İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı açıklaması!

29.03.2021 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar ve İçişleri Bakanlığımızın 29.03.2021 tarih ve 5673 sayılı genelgesi doğrultusunda, yeniden kontrollü normalleşme ve yerinde karar sürecinde, vaka oranlarına göre İlimiz Orta Risk Grubundan Yüksek Risk Grubuna geçtiği için, koronavirüs (Covid­19) salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin ile sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla ilimizde alınan tedbirlere ek olarak ilave tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda;

1. Tüm okul öncesi eğitim kurumları, ilkokullar, ortaokullar ve liseler dahil diğer eğitim kademelerinde eğitim öğretimin faaliyetlerinin, 01.03.2021 tarih ve 8 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararının 1. Maddesi ile belirlenen usul ve esaslara göre süregelen uygulamanın aynen devam edilmesine,

2. Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında;

- Hafta içi günlerinde; akşam 21.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ise sürdürülmesine,

- Hafta sonlarında ise; Cuma 21.00­Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00’den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00’de bitecek şekilde uygulanmasına,

Yukarıda belirtilen şekilde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında İçişleri Bakanlığının 30.11.2020 tarih ve 20076 sayılı Genelgesi ile belirlenen “Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler Ve Kişiler Listesinde” yer alan istisna/muafiyetler (sonraki genelgelerle yapılan eklemeler dahil şeklide) ile sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat edilmesine dair usul ve esasların uygulanmasına aynı şekilde devam edilmesine,

3. Yeme­içme yerleri (lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb.) ile dernek lokali, kıraathane, çay bahçesi gibi işyerlerinin; Sağlık Bakanlığı Covid­19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan mesafe koşullarına (masalar ve koltuklar arası) göre açık ve kapalı alanlar için ayrı ayrı olacak şekilde % 50 kapasite sınırlaması ile mekanda bulunabilecek masa­koltuk sayısı ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı tespit edilerek ve HES kodu sorgulaması yapılarak, 07.00­19.00 saatleri arasında müşteri kabul edebilmesine,

- Yeme­içme yerlerinin 19:00­21.00 saatleri arasında paket servisi veya gel­al şeklinde, 21.00­24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde, tam gün

sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan Pazar günleri ise 10.00­20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet verebilmesine,

4. Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel kurul dahil kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinliklerin kişi başına 8 metrekare alan bırakma ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı 300’ü geçmemek üzere ilgili kurum/kuruluşların yetkililerince her türlü tedbir alınarak yapılabilmesine,

Ayrıca denetim faaliyetlerinin kesintisiz yürümesi amacıyla yukarıda belirtildiği şekilde kişilerin bir araya gelmesine neden olacak her türlü etkinliğin Kaymakamlıklara (ilgili mevzuatında başkaca bir hüküm bulunmadığı taktirde en az 3 (üç) gün öncesinden) bildirilmesi sağlanarak bu kurum/kuruluşlarca yapılacak etkinliklerde belirlenen kurallara ve kişi ve alan sınırlamalarına riayet edilip edilmediğinin denetim ekiplerince kontrol edilmesinin sağlanmasına,

5. Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler, kişi başına minimum 8 metrekare alan ayırmak, katılımcı sayısı 100’ü geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak üzere yapılabilmesine,

Ayrıca nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğünlerde kişi ve alan sınırlamalarının kontrolünün sağlanması için nikah ve/veya düğün salonu işletmelerince yapacakları her türlü organizasyon öncesinde kişisel verilere yer verilmeksizin hangi günde hangi saat aralıklarında nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğün organizasyonu yapacaklarının en az üç gün öncesinden Kaymakamlıklara e-Devlet kapısından İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi üzerinden ya da doğrudan dilekçe ile bildirilmesine,

Ancak bu hafta sonu (4 Nisan 2021) uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Pazar günü için daha önceden tarih almış nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğünlere katılacaklar (katılımcı sınırlamasına uygun olmak kaydıyla) için muafiyet uygulanmasına,

6. İnternet kafe/salonu, bilardo salonu, lunapark, hamam, sauna ve masaj salonu gibi işyerlerinin girişlerinde HES kodu sorgulaması yapmak ve % 50 kapasite sınırı vb. salgına yönelik kurallara uymak şartıyla 07.00-19.00 saatleri arasında faaliyetlerini sürdürmelerine,

7. Salgının bulaşmasında önemli bir kaynak olduğu tespit edilen aile ve akraba ziyaretleri gibi ev içi etkinliklerin sınırlandırılmasına yönelik bilgilendirme faaliyetlerine ağırlık verilmesine,

8. Kaymakamların koordinasyonunda İçişleri Bakanlığının 03.03.2021 tarih ve 3695 sayılı Genelgesi ile temel esasları belirlenen “Dinamik Denetim Sürecinin” uygulanmasına kesintisiz şekilde devam edilmesine,

Salgının seyrini etkileyen (olumlu­olumsuz) her türlü faktörün (ilçeler arası farklılıklar, ilçe nüfusunun yaş ortalaması, ilçe dışından kaynaklı sorunlar vb. ilçe bazlı özel sebepler) analiz edildiği ve bu faktörlere yönelik alınan/alınması gereken tedbirler ile yürütülen/yürütülecek olan faaliyetlerin yer aldığı İl Salgın Risk Azaltma Planı (SARAP) doğrultusunda gerekli çalışmaların kaymakamlıklar ve ilgili kurum kuruluşlarca ve aksaklığa meydan verilmeden sürdürülmesine,

9. Alınan kararların İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yerel basında duyurulmasına,

10. İlan tutanaklarının dosyasında muhafaza edilmesine,

11. Alınan kararların kolluk, zabıta, sağlık ve kaymakamlarca uygun görülen diğer kamu görevlileri tarafından yürütülmesine,

12. Alınan idari tedbirlere uymayanlara karşı 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereği idari işlemin kaymakamlar tarafından yapılmasına,

13. Alınan idari tedbirlere uymayarak toplum sağlığını tehlikeye düşürenler hakkında kaymakamlıklarca adli makamlara suç duyurusunda bulunulmasına,