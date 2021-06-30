Kahramanmaraş Valiliği'nden İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı açıklaması!

Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 30 Haziran 2021 günü saat 15.00’de Vali Ömer Faruk COŞKUN Başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

KAHRAMANMARAŞ 30.06.2021, 19:46
Kahramanmaraş Valiliği'nden İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı açıklaması!

İçişleri Bakanlığımızın 28.06.2021 tarih ve 10582 sayılı Genelgesi doğrultusunda, Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın hızını kontrol altında tutma amacıyla, yurt içinde alınan tedbirlerde olduğu gibi sınır kapılarında uygulanacak kurallar ve önlemler; salgının seyrinde yaşanan küresel gelişmeler ve Sağlık Bakanlığı’nın önerileri doğrultusunda 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren ülkeye girişte uygulanacak olan tedbirlere ilişkin esaslar belirlenmiş ancak; salgının seyrinde yaşanan gelişmeler göz önünde bulundurularak 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren sınır kapılarında uygulanması gereken tedbirlere ilişkin Sağlık Bakanlığının önerileri doğrultusunda tüm kara, hava, deniz ve demiryolu sınır kapılarımızdan yurdumuza giriş yaparak İlimize gelenlere ilişkin ek tedbirler değerlendirilmiştir.

Bu kapsamda;

1- Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren ülkemize kaçak giriş yaptığı tespit edilip; kolluk güçlerince yakalanan düzensiz göçmenlerin geçici barınma merkezinde oluşturulan karantina alanında geldiği ülke dikkate alınarak genelgede belirtilen günlere göre (10-14 gün) karantinada kalmasına, karantina başlangıcından itibaren gerektiği durumlarda kontrol numunesi alınmasına, negatife dönüştüğü görülen ve sağlık birimlerince tedavisi tamamlanan kişilerin Göç İdaresi tarafından diğer işlemlerine başlanmasına,

2- Yurtdışında yaşayan ve İlimize gelen vatandaşlarımızdan sınır kapılarında son 72 saat içerisinde PCR testi raporu veya aşı sertifikasını ibraz edemeyen şahısların giriş kapılarından alınan numunelerinin sonuçları İlimize geldikten sonra pozitif olduğu anlaşılanların kendilerince belirlenecek adreslerde geldiği ülkeye göre (10- 14 gün) karantinaya alınmasına,

3- Havalimanı Müdürlüğünce planlı yurt dışı uçuşlarını veya acil iniş yapan (plansız) uçuşlarının İl Sağlık Müdürlüğüne bildirmesine, yurtdışından gelen şahısların salgınla ilgili iş ve işlemlerinin İl Sağlık Müdürlüğünce belirlenen şartlara göre yapılmasına, ihtiyaç halinde İlimiz dışından illerde adresleri olanların Avşar Yurdunda geldikleri ülkeye göre (10-14 gün) karantinaya alınmasına,

4- Alınan kararların Valilik, Büyükşehir Belediyesi, kaymakamlıklar ve ilçe belediyeleri internet sayfalarında ilan edilmesine,

5- Alınan kararların İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yerel basında duyurulmasına, 6- İlan edilen tutanakların dosyasında muhafaza edilmesine,

7- Alınan kararların Kolluk, Zabıta, Sağlık, Gıda Tarım ve Hayvancılık, Milli Eğitim, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personellerince ve Kaymakamlarımızca uygun görülen diğer personeller tarafından eşgüdümlü yürütülmesine,

8- Alınan idari tedbirlere uymayanlara 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereği idari işlemlerin kaymakamlarımız tarafından yapılmasına,

9- Alınan karalara uymayarak toplum sağlığını tehlikeye düşürenler hakkında Kaymakamlıklarca adli makamlara suç duyurusunda bulunulmasına,

Oybirliğiyle karar verilmiştir.

#Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi
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