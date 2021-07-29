Kahramanmaraş Valiliği'nden İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı açıklaması!

1. Salgın nedeniyle karantina tedbirleri için kullanılması amacıyla Valiliğimize tahsis edilmiş olup, halihazırda kullanılmayan yurtların Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne teslim edilmesine,

2. Halihazırda kullanılan karantina yurtları ise 15 Ağustos 2021 tarihinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne teslim edilmesine, bahse konu yurtların bu tarihte teslimini temin etmek için karantina sürelerinin 10 veya 14 gün olduğu hususu da dikkate alınarak yurtlara 1 Ağustos 2021 tarihinden itibaren yeni misafir kabul edilmemesine,

3. 1 Ağustos 2021 tarihinden itibaren Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal, Sri Lanka, Afganistan ve Pakistandan İlimize gelen ve zorunlu karantinaya tabi olan kişilerin Sağlık Müdürlüğünce belirlenen karantina oteli olarak hizmet veren konaklama tesislerinde ücretleri kendileri tarafından karşılanmak kaydıyla karantinaya tabi tutulmasına,

4. Zorunlu karantina için kullanılacak oteller ile bunların konaklama ücretlerine ilişkin bilgiler Sağlık Müdürlüğünce Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve ilgili havayolu şirketleri ile paylaşılmasına ayrıca Sağlık Müdürlüğünün internet sitelerinden Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanmasına,

5. İlimizde ikamet eden karantinada bulunan pozitif ve temaslı kişilerin karantina şartlarına aykırı davranmalarında yetkili kollukça sağlık personeline teslim edilerek ikametlerine götürülmesine, Kaymakamlarca idari tedbirlerin uygulanmasına,

6. Kolluğun asayiş kontrolleri esnasında İlimizde ikameti olmayan, izolasyon kurallarına uymayan ve kalacak yeri bulunmayan vatandaşlarımız için İl Sağlık Müdürlüğünce uygun bir yer tahsis edilmesine,

7. Alınan kararların Valilik, Büyükşehir Belediyesi, kaymakamlıklar ve ilçe belediyeleri internet sayfalarında ilan edilmesine,

8. Alınan kararların İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yerel basında duyurulmasına,

9. İlan edilen tutanakların dosyasında muhafaza edilmesine,

10. Alınan kararların Kolluk, Zabıta, Sağlık, Gıda Tarım ve Hayvancılık, Milli Eğitim, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personellerince ve Kaymakamlarımızca uygun görülen diğer personeller tarafından eşgüdümlü yürütülmesine,

11. Alınan idari tedbirlere uymayanlara 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereği idari işlemlerin kaymakamlarımız tarafından yapılmasına,

12. Alınan karalara uymayarak toplum sağlığını tehlikeye düşürenler hakkında Kaymakamlıklarca adli makamlara suç duyurusunda bulunulmasına,

Oybirliğiyle karar verilmiştir.