Kahramanmaraş Valiliği'nden İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı açıklaması!
Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 23.01.2022 günü saat 17.00’da Vali Ömer Faruk Coşkun Başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.
KAHRAMANMARAŞ 24.01.2022, 10:15 24.01.2022, 10:38
1. İlimizde yoğun kar yağışı ve yaşanan kış koşulları nedeniyle 24.01.2022 Pazartesi günü kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli personel ile hamile ve 4 (dört) yaşından küçük çocuğu olan bayan kamu görevlilerinin 1 (bir) gün süreyle idari izinli sayılmasına,
Ayrıca her türlü kamu/özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime 24.01.2022 Pazartesi günü 1 (bir) gün süreyle ara verilmesine,
2. Alınan kararların Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kaymakamlıklar ve İlçe Belediyeleri internet sayfalarında ilan edilmesine,
3. Alınan kararların İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yerel basında duyurulmasına,
4. İlan edilen tutanakların dosyasında muhafaza edilmesine,
Oybirliğiyle karar verilmiştir.
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