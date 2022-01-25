Kahramanmaraş Valiliği'nden İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı açıklaması!
Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 25.01.2022 günü saat 14.00’ da Vali Ömer Faruk COŞKUN Başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.
KAHRAMANMARAŞ 25.01.2022, 17:13
1. Olumsuz kış koşulları devam ettiğinden; İlimiz genelinde engelli kamu görevlileri ile hamile ve 4 (dört) yaş altı çocuğu bulunan kadın kamu görevlilerinin 26.01.2022 Çarşamba günü 1 (bir) gün süreyle idari izinli sayılmasına,
Ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı kreş, gündüz bakım evi ve çocuk kulüpleri ile rehabilitasyon merkezlerinin de aynı tarihte tatil edilmesine,
2. Alınan kararların Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kaymakamlıklar ve İlçe Belediyeleri internet sayfalarında ilan edilmesine,
3. Alınan kararların İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yerel basında duyurulmasına,
4. İlan edilen tutanakların dosyasında muhafaza edilmesine,
Oybirliğiyle karar verilmiştir.
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