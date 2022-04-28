Kahramanmaraş Valiliği'nden İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı açıklaması!

Koronavirüs (Covid-19) salgını sürecinde toplumsal hayatın işleyişine ilişkin usul ve esaslar; salgının genel seyri ve Sağlık Bakanlığı’nın önerileri doğrultusunda İçişleri Bakanlığı’nca yayımlanan Genelgeler belirlenmiş ve İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurul kararları ile hayata geçirilmiştir. Salgınla mücadele sürecinde en önemli etkenler arasında yer alan maske kullanımına dair usul ve esaslar salgının son dönem seyri ve Sağlık Bakanlığı’nın önerileri göz önünde bulundurularak İçişleri Bakanlığı’mızın 04.03.2022 tarih ve 25940 sayılı Genelgesi doğrultusunda İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun 04.03.2022 tarih ve 9 sayılı karar ile yeniden düzenlenerek açık alanlarda maske kullanım zorunluluğu kaldırılmıştı. Bu çerçevede İçişleri Bakanlığı’mızın 27.04.2022 tarih ve 29420 sayılı genelgesi doğrultusunda 27.04.2022 tarihinden itibaren;

1. Toplu taşıma ve araçları ile sağlık kuruluşları hariç olmak üzere diğer tüm kapalı alanlarda maske zorunluluğu uygulamasının sona erdirilmesine,

2. Toplu taşıma araçları ile sağlık kuruluşlarının kapalı alanlarında ise yeni bir karar alınıncaya kadar (günlük vaka sayıları 1.000 altına düşmesi halinde) maske kullanma zorunluluğuna devam edilmesine,

3. Alınan karalara uymayarak toplum sağlığını tehlikeye düşürenler hakkında Kaymakamlıklarca adli makamlara suç duyurusunda bulunulmasına,

Oybirliğiyle karar verilmiştir.