Kahramanmaraş Valiliği'nden İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı açıklaması!

Koronavirüs (Covid19) salgını sürecinde toplumsal hayatın işleyişine ilişkin usul ve esaslar; salgının genel seyri ve Sağlık Bakanlığının önerileri doğrultusunda İçişleri Bakanlığınca yayımlanan Genelgeler belirlenmiş ve İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurul kararları ile hayata geçirilmiştir.

Salgınla mücadele sürecinde en önemli etkenler arasında yer alan maske kullanımına dair usul ve esaslar salgının son dönem seyri ve Sağlık Bakanlığının önerileri göz önünde bulundurularak İçişleri Bakanlığımızın 04.03.2022 tarih ve 25940 sayılı Genelgesi doğrultusunda İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 04.03.2022 tarih ve 9 sayılı karar ile yeniden düzenlenerek açık alanlarda maske kullanım zorunluluğu kaldırılmıştı.

Sağlık Bakanlığının 26.04.2022 tarihli ve E­13588366­149­581 sayılı yazısında ise;

“Pandeminin geldiği noktada, salgının etkisinin azalması, aşılamanın yaygınlaşması, toplumsal hayatı eskisine oranla daha az etkilemesi ile birlikte alınan önlemlerin dünyada olduğu gibi ülkemizde de toplumun her noktasında kısıtlama şeklinde değil bireysel düzeyde uygulanması önemli hale gelmiştir. Bu nedenle ileri yaşlardaki kişiler ile kronik hastalığı, hastalık şüphesi ve riskli gruplarla teması olanların hem kendini hem de çevresini korumak için maske kullanmaya devam etmeleri ve hatırlatma dozlarını yaptırmaları bireysel sorumluluk çerçevesinde önemlidir.

Bu kapsamda 26 Nisan 2022 tarihli COVID­19 Bilimsel Danışma Kurulu önerileri doğrultusunda; Açık ve kapalı alanlar dahil olmak üzere tüm alanlarda, tüm okullarda maske zorunluluğunun tümüyle kaldırılması, ancak ülkemizdeki günlük vaka sayısı 1000’in altına düşene kadar bir müddet daha toplu taşıma araçları ile sağlık kuruluşlarında maske kullanımına devam edilmesi, kapalı alanlarda maske kullanıma dair usul ve esasların aşağıdaki şekilde değiştirilmesi bildirilmektedir.” hususları İçişleri Bakanlığımıza iletilmiştir.

Bu çerçevede İçişleri Bakanlığımızın 27.04.2022 tarih ve 29420 sayılı Genelgesi doğrultusunda 27.04.2022 tarihinden itibaren;

1. Toplu taşıma ve araçları ile sağlık kuruluşları hariç olmak üzere diğer tüm kapalı alanlarda maske zorunluluğu uygulamasının sona erdirilmesine,

2. Toplu taşıma araçları ile sağlık kuruluşlarının kapalı alanlarında ise yeni bir karar alınıncaya kadar (günlük vaka sayıları 1.000 altına düşmesi halinde) maske kullanma zorunluluğuna devam edilmesine,

3. Alınan kararların Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kaymakamlıklar ve İlçe Belediyeleri internet sayfalarında ilan edilmesine,

4. Alınan kararların İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yerel basında duyurulmasına,

5. İlan edilen tutanakların dosyasında muhafaza edilmesine,

6. Alınan kararların Kolluk, Zabıta, Sağlık, Gıda Tarım ve Hayvancılık, Milli Eğitim, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personellerince ve Kaymakamlarımızca uygun görülen diğer personeller tarafından eşgüdümlü yürütülmesine,

7. Alınan idari tedbirlere uymayanlara 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereği idari işlemlerin Kaymakamlarımız tarafından yapılmasına,

8. Alınan karalara uymayarak toplum sağlığını tehlikeye düşürenler hakkında Kaymakamlıklarca adli makamlara suç duyurusunda bulunulmasına,

Oybirliğiyle karar verilmiştir