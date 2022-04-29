banner86

banner85

Kahramanmaraş Valiliği'nden İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı açıklaması!

Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 27.04.2022 günü saat 11.00’da Vali Ömer Faruk COŞKUN Başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

KAHRAMANMARAŞ 29.04.2022, 09:36
Kahramanmaraş Valiliği'nden İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı açıklaması!

Koronavirüs (Covid19) salgını sürecinde toplumsal hayatın işleyişine ilişkin usul ve esaslar; salgının genel seyri ve Sağlık Bakanlığının önerileri doğrultusunda İçişleri Bakanlığınca yayımlanan Genelgeler belirlenmiş ve İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurul kararları ile hayata geçirilmiştir.

Salgınla mücadele sürecinde en önemli etkenler arasında yer alan maske kullanımına dair usul ve esaslar salgının son dönem seyri ve Sağlık Bakanlığının önerileri göz önünde bulundurularak İçişleri Bakanlığımızın 04.03.2022 tarih ve 25940 sayılı Genelgesi doğrultusunda İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 04.03.2022 tarih ve 9 sayılı karar ile yeniden düzenlenerek açık alanlarda maske kullanım zorunluluğu kaldırılmıştı.

Sağlık Bakanlığının 26.04.2022 tarihli ve E­13588366­149­581 sayılı yazısında ise;

“Pandeminin geldiği noktada, salgının etkisinin azalması, aşılamanın yaygınlaşması, toplumsal hayatı eskisine oranla daha az etkilemesi ile birlikte alınan önlemlerin dünyada olduğu gibi ülkemizde de toplumun her noktasında kısıtlama şeklinde değil bireysel düzeyde uygulanması önemli hale gelmiştir. Bu nedenle ileri yaşlardaki kişiler ile kronik hastalığı, hastalık şüphesi ve riskli gruplarla teması olanların hem kendini hem de çevresini korumak için maske kullanmaya devam etmeleri ve hatırlatma dozlarını yaptırmaları bireysel sorumluluk çerçevesinde önemlidir.

Bu kapsamda 26 Nisan 2022 tarihli COVID­19 Bilimsel Danışma Kurulu önerileri doğrultusunda; Açık ve kapalı alanlar dahil olmak üzere tüm alanlarda, tüm okullarda maske zorunluluğunun tümüyle kaldırılması, ancak ülkemizdeki günlük vaka sayısı 1000’in altına düşene kadar bir müddet daha toplu taşıma araçları ile sağlık kuruluşlarında maske kullanımına devam edilmesi, kapalı alanlarda maske kullanıma dair usul ve esasların aşağıdaki şekilde değiştirilmesi bildirilmektedir.” hususları İçişleri Bakanlığımıza iletilmiştir.

Bu çerçevede İçişleri Bakanlığımızın 27.04.2022 tarih ve 29420 sayılı Genelgesi doğrultusunda 27.04.2022 tarihinden itibaren;

1. Toplu taşıma ve araçları ile sağlık kuruluşları hariç olmak üzere diğer tüm kapalı alanlarda maske zorunluluğu uygulamasının sona erdirilmesine,

2. Toplu taşıma araçları ile sağlık kuruluşlarının kapalı alanlarında ise yeni bir karar alınıncaya kadar (günlük vaka sayıları 1.000 altına düşmesi halinde) maske kullanma zorunluluğuna devam edilmesine,

3. Alınan kararların Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kaymakamlıklar ve İlçe Belediyeleri internet sayfalarında ilan edilmesine,

4. Alınan kararların İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yerel basında duyurulmasına,

5. İlan edilen tutanakların dosyasında muhafaza edilmesine,

6. Alınan kararların Kolluk, Zabıta, Sağlık, Gıda Tarım ve Hayvancılık, Milli Eğitim, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personellerince ve Kaymakamlarımızca uygun görülen diğer personeller tarafından eşgüdümlü yürütülmesine,

7. Alınan idari tedbirlere uymayanlara 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereği idari işlemlerin Kaymakamlarımız tarafından yapılmasına,

8. Alınan karalara uymayarak toplum sağlığını tehlikeye düşürenler hakkında Kaymakamlıklarca adli makamlara suç duyurusunda bulunulmasına,

Oybirliğiyle karar verilmiştir

#Kahramanmaraş #Aksu Tv #aksu tv haber #Aksu Haber #İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı
Yorumlar (0)
Namaz Vakti 30 Nisan 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 35 79
2. Fenerbahçe 35 68
3. Konyaspor 35 64
4. Başakşehir 35 60
5. Karagümrük 35 53
6. Adana Demirspor 35 52
7. Alanyaspor 34 52
8. Beşiktaş 34 51
9. Antalyaspor 35 51
10. Hatayspor 35 49
11. Kasımpaşa 35 47
12. Galatasaray 34 47
13. Sivasspor 34 45
14. Giresunspor 35 43
15. Kayserispor 34 43
16. Gaziantep FK 35 42
17. Altay 35 33
18. Rizespor 34 30
19. Göztepe 34 28
20. Ö.K Yeni Malatya 34 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 33 66
2. Ümraniye 32 63
3. Bandırmaspor 32 55
4. Erzurumspor 32 54
5. İstanbulspor 32 54
6. Eyüpspor 32 51
7. Manisa Futbol Kulübü 33 46
8. Samsunspor 32 46
9. Tuzlaspor 32 45
10. Adanaspor 33 44
11. Gençlerbirliği 32 42
12. Keçiörengücü 32 41
13. Altınordu 33 41
14. Kocaelispor 32 40
15. Denizlispor 32 39
16. Boluspor 32 38
17. Menemen Belediyespor 32 37
18. Bursaspor 32 35
19. Balıkesirspor 32 12
Takımlar O P
1. M.City 34 83
2. Liverpool 34 82
3. Chelsea 33 66
4. Arsenal 33 60
5. Tottenham 33 58
6. M. United 35 55
7. West Ham United 34 52
8. Wolverhampton Wanderers 34 49
9. Brighton 35 44
10. Newcastle 35 43
11. Leicester City 32 42
12. Crystal Palace 34 41
13. Aston Villa 33 40
14. Brentford 34 40
15. Southampton 35 40
16. Burnley 34 34
17. Leeds United 34 34
18. Everton 32 29
19. Watford 34 22
20. Norwich City 34 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 34 81
2. Sevilla 34 64
3. Barcelona 33 63
4. Atletico Madrid 34 62
5. Real Betis 33 57
6. Real Sociedad 33 55
7. Villarreal 34 52
8. Athletic Bilbao 34 49
9. Osasuna 33 44
10. Valencia 34 43
11. Rayo Vallecano 33 40
12. Celta Vigo 33 39
13. Espanyol 34 39
14. Elche 33 38
15. Getafe 33 35
16. Mallorca 33 32
17. Cadiz 34 32
18. Granada 33 30
19. Deportivo Alaves 34 28
20. Levante 34 26