Kahramanmaraş Valiliği'nden yeni İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı!

Koronavirüs (Covid­19) salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin ile sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla ilimizde alınan tedbirlere ek olarak ilave tedbirler alınmıştır.

Bu kapsamda;

1. Mahalle ve işyeri denetim ekiplerince; işyerleri, ticari taksiler, toplu ulaşım araçları ve vatandaşlarımızın (temizlik, maske ve fiziki mesafe kuralları vb.) yönelik aykırılığın durumuna göre; - Hemen giderilebilir nitelikte anlık uygulamalardan kaynaklı süreklilik taşımayan aykırılıklar için birinci ihlalde uyarı, ikinci ihlalde idari para cezası, - İşyeri, ticari taksi ve toplu ulaşım araçlarının, vatandaşlarımızın sağlığını koruyabilecek şekilde uygun hale getirilmesi için üçüncü ihlalde 1 gün, - Dördüncü ihlalde 3 gün şeklinde faaliyet durdurma cezası tekliflerinin Kaymakamlıklara iletilmesine,

2. Halk sağlığı açısından ciddi anlamda risk/süreklilik oluşturan yada kurallara/önlemlere aykırı davranışlarda ısrar edilen aykırılıklara ilişkin ceza tekliflerinin idari işlemlerinin Umumi Hıfzıssıhha Kanunu çerçevesinde kaymakamlar tarafından tesis edilmesine,

3. Alınan kararların Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kaymakamlıklar, İlçe Belediyeleri ve İl Sağlık Müdürlüğünün internet sayfalarında ilan edilmesine ve sosyal medya hesaplarından paylaşılmasına,

4. Alınan kararların İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yerel basında duyurulmasına,

5. İlan tutanaklarının dosyasında muhafaza edilmesine,

6. Alınan kararların kolluk, zabıta, sağlık ve kaymakamlarca uygun görülen diğer kamu görevlileri tarafından yürütülmesine,

Oybirliği ile karar verilmiştir. Aslı imzadadır.