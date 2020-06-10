Kahramanmaraş Valiliği önemli yeni kararlar aldı! İşte alınan kararlar...

Koronavirüs (Kovid­19) salgını ile mücadelede kaydedilen olumlu gelişmeler neticesinde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin talimatları doğrultusunda; sosyal hayatın kontrollü olarak yeniden normalleşmesi adına, ilimizde uygulanan bazı kısıtlamaların esnetilmesine/kaldırılmasına yönelik, salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek ve kamu sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek amacı ile alınan tedbirlere ek olarak ilave tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda;

1. İçişleri Bakanlığının 22.03.2020 tarihli ve 5762 sayılı genelgesi ile sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10.00-20.00 saatleri arasında, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkmalarına,

2. İçişleri Bakanlığının 03.04.2020 tarihli ve 6235 sayılı genelgesi ile getirilen 18 yaş altı çocuklarımız ve gençlerimizle ilgili sokağa çıkma kısıtlamasının küçük çocukların ebeveynleri refakatinde olmaları şartıyla tümüyle kaldırılmasına,

3. Kaymakamlıklar tarafından, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın, günlük dışarı çıkabilecekleri saat aralığı dışında, geçici olarak sokağa çıkma sınırlaması uygulamasının devam ettiği ve İçişleri Bakanlığının şehirlerarası seyahatlerine ilişkin genelgesinin yürürlükte olduğu göz önüne alınarak, gerekli tedbirlerin almasına ve denetimlerin yapılmasına,

4. İçişleri Bakanlığının 30.05.2020 tarihli ve 8556 sayılı genelgesi doğrultusunda; lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi ve dernek lokallerinin (iskambil, okey, tavla oyunları ve nargile satışları ile doğrudan temasa neden olacak şekilde dans/oyun vb. ile bu amaçla yapılan canlı müzik faaliyetleri hariç olmak üzere) belirlenen kurallar dâhilinde saat 24:00'a kadar kapanış saatlerinin uzatılmasına,

5. Alınan kararların Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kaymakamlıklar, İlçe Belediyeleri ve İl Sağlık Müdürlüğünün internet sayfalarında ilan edilmesine ve sosyal medya hesaplarından paylaşılmasına,

6. Alınan kararların İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yerel basında duyurulmasına,

7. İlan tutanaklarının dosyasında muhafaza edilmesine,

8. Alınan kararların ilçelerde kaymakamlar koordinesinde kolluk güçlerince, sağlık ve zabıta teşkilatınca yürütülmesine,

9. Alınan idari tedbirlere uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereği idari işlemin kaymakamlar tarafından tesis edilmesine,

Oybirliği ile karar verilmiştir.