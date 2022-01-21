Kahramanmaraş Valiliği saat verdi, uyardı! Kar yeniden geliyor

Kahramanmaraş’ta bugün akşam saatlerinden itibaren yoğun kar yağışının il genelinde etkili olması beklenirken; karlı havanın gelecek hafta içine kadar aralıklarla devam etmesi öngörülüyor.

Aralıksız yağmasıyla son günlerde Kahramanmaraş’ta adeta hayatı durduran kar yağışı, yeniden geliyor. İşte yeni kar dalgasına ilişkin önemli uyarı Kahramanmaraş Valiliği’nden geldi. Kahramanmaraş Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı havanın bugün akşam saatlerinden itibaren kentte etkili olacağı belirtildi. Aşırı soğuk hava ve yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşlara uyarılarda bulunan Kahramanmaraş Valiliği, mümkün olduğu kadar özel araçlar yerine toplu ulaşım araçlarının tercih edilmesine dikkat çekti.

İşte Kahramanmaraş Valiliği’nin o uyarısı; “Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre; Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı havanın, bu geceden itibaren kuzey batı kesimlerden başlayarak ilimiz genelinde etkili olması ve gelecek hafta içine kadarda devam etmesi beklenmektedir. Buna göre; 21 Ocak Cuma günü akşam saatlerinden sonra beklenen yağışların ilimiz genelinde geceden itibaren etkili olacağı, kar ve yoğun kar yağışı şeklinde geçeceği tahmin edilmektedir. Aşırı soğuk hava ve yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşlarımızın trafikte yaşanabilecek aksamalara karşı tedbirli olmaları, kış lastiği ve zincir gibi ekipmanlar olmadan trafiğe çıkmamaları, mümkün olduğu kadar özel araçlar yerine toplu ulaşım araçlarını tercih etmeleri; çığ tehlikesi ve zirai don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”



