Kahramanmaraş valiliği sosyal medyadan sürekli çağrıda bulunuyor!

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun sosyal medya hesaplarından Kahramanmaraşlı vatandaşlara kurallara uymaları konusunda uyarı mesajlarına her geçen gün bir yenisini daha ekliyor.

Valiliğin Resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımlarda, en önden gelen uyarı mesajları ise şöyle;

“Yarınki güzel günleri görebilmek için lütfen kurallara uyalım. Salgın bitene kadar acımızı, üzüntümüzü, sevincimizi lütfen telefonla paylaşalım. Hepimiz sorumluluğumuzun bilincinde olalım. Ara vermeden mücadeleye devam edip birlikte kazanacağı”



Ve bir diğer uyarı mesajında ise toplu yapılan etkinliklerdi, valilikten yapılan paylaşımda “LÜTFEN! Hayatımızın ışığını söndürmemek için salgın bitene kadar "Doğum Günü, Yılbaşı Kutlaması vb." toplu yapılan etkinliklere ara verelim. Aşıdan etkin olarak fayda sağlayıncaya kadar kapalı ve kalabalık ortamlardan kendimiz ve sevdiklerimiz için uzak duralım” denildi.

Valilik koronavirüsün en çok evlerde bulaştığını söyleyerek ev ziyaretlerini yapmayı uyarısında bulundu.

Yapılan Yazılı paylaşımda şu sözlere yer verildi; “Değerli vatandaşlarımız, İçinde bulunduğumuz dönemde salgın hastalık en çok Evlerde bulaşıyor! İlimizde vakaların en fazla ve en hızlı yayıldığı yer Evler! Komşu ziyaretleri, Akraba ziyaretleri, Hasta ziyaretleri, Taziye ziyaretleri yapmayalım. Uyarısı yapıldı.

Ayrıca Kahramanmaraş valisi Ömer Faruk Coşkun hafta sonu sokağa çıkmayarak kurallara uyan Kahramanmaraşlı vatandaşlara da teşekkür etti. Haber: Gökhan Çalı