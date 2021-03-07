Kahramanmaraş Valiliği: Tedbiri elden bırakmayalım!

Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı 27 Şubat-5 Mart tarihleri arasında illere göre haftalık vaka sayısı haritasında Kahramanmaraş’ta gözle görülür biçimde artış meydana gelmişti. Geçtiğimiz haftayı 32,90 oran ile orta riskli iller arasında geçiren Kahramanmaraş’ta yeni haftada koronavirüs vakaları 41,52’ye yükseldi ve yüksek riskli iller arasına girdi.

BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ

Değerli Hemşehrilerimiz,

Normalleşmeyi konuştuğumuz şu günlerde,

27 Şubat - 5 Mart tarihleri arasında illere göre

haftalık vaka sayısı haritasında, ilimizin Vaka oranının

32.90'dan 41.52'ye yükseldiği görülmektedir. ????#SağlıkİçinHepimizİçin pic.twitter.com/SnP7c2TLu7 — KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ (@TCkahramanmaras) March 6, 2021

Yaşanan vaka artışı hakkında vatandaşları uyaran Kahramanmaraş Valiliği, sosyal medya hesapları üzerinden mesaj yayımladı. Valilikten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Değerli hemşerilerimiz! Normalleşmeyi konuştuğumuz şu günlerde, 27 Şubat-5 Mart tarihleri arasında illere göre haftalık vaka sayısı haritasında, ilimizin vaka oranının 32,90’dan 41,52’ye yükseldiği görülmektedir. Bu nedenle tedbirlerden verdiğimiz her tavizin, salgınla mücadeleyi zorlaştırdığını, tedbirin olmadığı yerde tevhidin devam ettiğini unutmayarak lütfen maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyalım. Daha güzel yarınlar için tedbiri elden bırakmayalım. Birlikte başaracağız.”