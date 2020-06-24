Kahramanmaraş Valiliği yeni kararlar aldı! İşte alınan o kararlar...

Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 24 Haziran 2020 günü saat 10:00’da Vali Ömer Faruk Coşkun Başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

KAHRAMANMARAŞ 24.06.2020, 11:55 24.06.2020, 19:19
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Koronavirüs (Kovid­-19) salgınında gelinen noktada kaydedilen olumlu gelişmeler neticesinde, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda; salgının/bulaşmanın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin ile sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla ile ilimizde alınan tedbirlere ek olarak ilave tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda;

1. İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin almış olduğu 18.06.2020 tarih ve 53 sayılı kararı ile yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) süresini de kapsayacak şekilde, 27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve 28 Haziran 2020 Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında ilimiz sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmalarının kısıtlanması kararlaştırılmış olup;

a. İlgi kararda belirtilen istisnalarla birlikte sınava girecek öğrencilerin muhtemel kırtasiye ihtiyaçlarını giderebilmeleri için YKS sınavının yapılacağı okulların/sınav merkezlerinin çevrelerinde bulunan kırtasiyelerin ve çalışanlarının da, 27 Haziran 2020 Cumartesi günü ve 28 Haziran 2020 Pazar günü uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasına,

2. İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin almış olduğu 23.05.2020 tarih ve 45 sayılı kararı ile İlimizde 16 Mart 2020 tarihinde salgın nedeniyle cemaatle ibadete ara verilen camilerimiz ve mescitlerimizde, 29 Mayıs 2020 Cuma gününden itibaren, öğle, ikindi ve cuma namazlarının kılınması kararlaştırılmış olup;

a. Alınan tedbirlerle salgında kaydedilen olumlu gelişmeler sonucunda kontrollü sosyal hayat kapsamında, Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından belirlenen “Cami ve İbadethanelerde Alınacak Önlemler” ile ilgi kararımızda belirtilen tedbirlere riayet edilmesi kaydıyla, 24.06.2020 tarihinden itibaren cami ve mescitlerde beş vakit olarak cemaatle ibadet edilmesine,

b. İlgi kararımızda yeterli bahçesi/avlusu/açık alanı bulunan camilerin dış mekanlarda kılınabileceği belirtilen Cuma Namazlarının ise hava durumuna (yağışlı olması, aşırı sıcak vs.) bağlı olarak temizlik, maske ve mesafe başta olmak üzere ilgili kurallara uyulması kaydıyla Cami içerisinde de kılınmasına,

3. Kaymakamlarımızca konunun yakinen takip edilerek gerekli hassasiyetin gösterilmesine, uygulamaların aksamaya mahal verilmeden eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesine,

4. Alınan kararların Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kaymakamlıklar, İlçe Belediyeleri ve İl Sağlık Müdürlüğünün internet sayfalarında ilan edilmesine ve sosyal medya hesaplarından paylaşılmasına,

5. Alınan kararların İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yerel basında duyurulmasına,

6. İlan tutanaklarının dosyasında muhafaza edilmesine,

7. Alınan kararların ilçelerde kaymakamlar koordinesinde kolluk güçlerince, sağlık ve zabıta teşkilatınca yürütülmesine,

8. Alınan idari tedbirlere uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereği idari işlemin kaymakamlar tarafından tesis edilmesine,

Oybirliği ile karar verilmiştir.

Aslı imzadadır.

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